Золотые горы: как находка в Китае повлияет на рынок золота

Не так давно было обнаружено гигантское месторождение золота, возможно, самое крупное из известных человечеству, стоимость которого может составлять миллиарды долларов. Расскажем, где обнаружили золото в Китае, как эта находка повлияет на мировой рынок, когда начали добывать золото, в чем оно измеряется, а также сколько сейчас стоит.

Золото издавна играло важную роль в жизни человечества, и в ближайшем будущем это вряд ли изменится. В Китае были обнаружены сверхкрупные золотые залежи, и теперь эта находка может изменить мировой рынок золота.

Когда начали добывать золото?

Историки полагают, что впервые начали добывать и использовать золото люди начали примерно 6 тысяч лет назад. Почти каждая развитая цивилизация в истории человечества использовала золото: например, шумеры и древние египтяне создавали изысканные украшения и предметы религиозного культа. Золото не имело широкого практического применения из-за своей природной мягкости и химической инертности - оно практически не вступает в химические реакции. Хотя эти свойства сделали его непригодным для создания оружия или инструментов, древние люди быстро оценили красоту золота и его устойчивость к ржавчине и коррозии, благодаря чему оно стало одним из самых желанных ресурсов в истории человечества.

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Лидийское царство, расположенное на территории современной Турции, первое в мире начало чеканить золотые монеты в VI веке до н. э. До этого, в VII веке до н. э., они чеканили монеты из сплава серебра и золота. Теперь золото больше не используется в обращении из-за его высокой стоимости и повсеместного отказа государств от золотого стандарта около 50 лет назад. Но многие страны продолжают чеканить золотые инвестиционные монеты и по сей день. В последние годы запасы золота в банках сократились на фоне резкого роста спроса, а цены на золото продолжают расти.

Где в Китае нашли золото?

На фоне увеличения стоимости золота компании по всему миру прилагают все больше усилий, чтобы извлечь этот невероятно ценный металл из земных недр. В конце прошлого года удача улыбнулась Китаю: в центральной провинции Хунань были обнаружили мегакрупные залежи золота. В Геологическом управлении провинции заявили об обнаружении 40 золотых жил залегающих под землей на глубине около 2 км. По предварительным оценкам эти породы могут содержать до 300 тонн золота. При этом всего километром глубже скорее всего находится еще более крупное месторождение золота, а именно свыше тысячи тонн. Если данные 3D-моделирования подтвердятся, это месторождение золота станет крупнейшим в мире. Тогда стоимость находки оценили в примерно $83 млрд, но с тех пор цена золота возросла.

Как находка повлияет на добычу золота в Китае?

Последнее открытие в Китае, сделанное с использованием новых технологий, показывает, что крупные месторождения этого драгоценного металла могут скрываться где угодно. Китайская ассоциация золотодобытчиков намекнула, что вокруг этих месторождений может быть еще больше золота. Если и это подтвердится, то Китай ждет новый виток “золотой лихорадки”.

© Фото: James St. John/Creative Commons Attribution 2.0

Что будет с золотом?

В прошлом году мировой спрос на золото достиг исторического максимума, однако его запасы в банках хранилищах сокращаются. В марте-апреле цена на золото успела обновить исторический максимум уже несколько раз. По состоянию на начало апреля 2025 года стоимость золота уже составляла около $3121 за унцию - почти вдвое больше, чем пять лет назад. При этом эксперты считают, что цены на золото продолжат расти, так как люди ищут альтернативные способы хранения сбережений. Ведь золото сохраняет ценность гораздо лучше, чем многие государственные валюты.

В чем измеряется золото?

Хотя на бытовом уровне вес золота часто указывается в килограммах и граммах, официальной единицей измерения драгметаллов на международных рынках остается тройская унция. Ее вес равен примерно 31,1 грамму. Тройская унция немного тяжелее обычной унции.

Сколько сейчас стоит золото?

Последний исторический рекорд золото поставило 17 апреля, когда его цена достигла $3354,65 за тройскую унцию. На момент 19 апреля цена немного снизилась, но все равно превышает $3300.