Что такое алтын: каково его происхождение и место в истории?

Игорь Мясников

Одним из самых применяемых в русском языке тюркизмов исторически было слово "алтын". Однако ученые до настоящего времени не сходятся во мнениях относительно его происхождения. Попробуем разобраться.

Матрена. Не было ни гроша, да вдруг алтын!

/Островский А. Н., Женитьба Бальзаминова, 1861/

Кто не богат, тот и алтыну рад!

/Русская пословица/

Прежде всего, алтын это традиционный номинал русской денежной системы, первое упоминание о котором датируется 1375 годом. Речь идет о договоре, заключенном между Великим князем Дмитрием Ивановичем и тверским князем Михаилом Александровичем. В нем указано:

А почнут твои искати перед нас… или перед наши наместници или перед волостели, хоженого в городе алтын, а на правду два; а дальний езд верста по резане, а на правду вдвое…

Универсальная денежная единица

C учетом развития внутренних торговых связей между многочисленными русскими княжествами остро встал вопрос о необходимости создания универсальной счетной денежной единицы, позволяющей торговать между территориями с разными весовыми нормами денег. Таким образом, алтын изначально не был монетой, а выполнял функции монетного счета для купцов из разных земель и княжеств. Действительно, как таковой монеты "алтын" физически не существовало, а использовалось ее "согласованное" номинальное достоинство. При этом в наиболее развитых торговых центрах русских земель этого времени - Новгороде и Пскове – упоминания об алтыне в торговых сделках не встречаются до XVI столетия.

Алтын это "золото"?

Само слово, очевидно, было заимствовано из тюркской и монгольской торговых практик. Некоторые ученые полагают, что так называлась денежная единица Улуса Джучи, основанного ханом Батыем в 1224 году. Этимологически слово восходило к тюркизму "алтын" - золото. Алтын был равен одному динару, а функционально в Монгольской империи он обеспечивал возможность для нормального ведения торговли в разных областях громадного государства. В этом же значении "алтын" использовался в государствах Караханидов, Сельждукидов, Хорезмшахов.

Однако сомнения в отношении связки "алтын" - "золото" вызывает тот факт, что нет сведений о существовании русских золотых монет в эту эпоху. Собственные деньги чеканил князь Дмитрий Донской в Москве в 1380 году, а после 1410 года собственными монетами обзавелись Тверь и Новгород. Но это была серебряная монета. Более того, не известны и золотоордынские золотые монеты.

Алтын это цифра шесть?

Другая точка зрения заключается в том, что в основе этого тюркского слова лежит цифра шесть (алты). И в данном случае можно найти вполне логичное обоснование - во времена Золотой Орды номинал монеты был равен 6 деньгам. Этой точки зрения придерживался, в частности, русский историк Василий Татищев, который отмечал:

Понеже алты слово татарское, значит шесть, ибо в ней 6 денег.

Алтын это "шесть белок"?

Третья версия происхождения слова алтын выводит его от тюркского "алты тийин" (дословно "шесть белок"). Эта версия была изложена в академическом Словаре русского языка под редакцией Якова Грота (1891 года издания). Получается, что такой "переход" был связан с исторической традицией, когда в качестве денег выступали шкурки пушных зверей. Но для кочевых тюркских народов такая форма расчета (применительно к XIII-XIV столетиям) кажется не слишком характерной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Компонент денежной системы Московского государства

К концу XV столетия татарское иго было свергнуто, однако алтын не только остался, но и укрепился в качестве важнейшего компонента денежной системы Московского государства. В ходе реформы Елены Глинской и ввода в обращение нового номинала "копейка" (которая была равна двум "денгам"), номинал "алтын" стал соотноситься с тремя копейками (1 алтын = 3 копейки = 6 денег = 12 полушек). Счет на алтыны и деньги постоянно встречается в хозяйственных документах того времени.

Когда алтын стал полноценной монетой?

В период правления Алексея Михайловича алтын окончательно становится полноценной монетой. Медный алтын стоил 3 копейки и весил 1,2-1,3 грамма (вес трех серебряных копеек). На одной стороне алтына был изображен царь на коне, а на другой располагалась надпись "Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Великая и Малая России самодержец".

Другое дело, что реформа Тишайшего царя сама по себе оказалась не слишком удачной. Медные деньги было сравнительно легко подделать. В короткие сроки рынок был буквально наводнен фальшивой монетой, которую (по слухам) чеканили люди, близкие к государеву Монетному двору. Налоги при этом собирались, как и раньше, монетой серебряной. Можно представить насколько в этих условиях выросли цены на товары первой необходимости. Стабилизировать рынок быстрыми и эффективными мерами у правительства не получилось, поскольку нечем было платить жалование приказным и оплачивать дорогостоящую войну с Польшей. В 1661 году на Украине прекратили принимать медные монеты, в Москве же за одну серебряную копейку можно было выручить лишь 15 медных.

Медный бунт

Дело закончилось Медным бунтом 1662 года. Около 1 тысячи восставших были убиты, более 2 тысяч арестованы и ранены. Но правительство было вынуждено пойти на уступки – постепенно отменить медную монету. В 1663 году медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, возобновилась чеканка серебряных монет. Медные деньги были полностью изъяты из обращения.

Возрождение алтына

"Возрождение" алтына происходит при Петре Великом, но теперь в новом – серебряном исполнении и без надписи "алтынник" на самой монете. Унификация царем-реформатором денежной системы страны включала: рубль, полтину (50 копеек), гривенник (10 копеек), пятак (5 копеек), алтынник (3 копейки) и копейку. Чеканка алтынника из серебра продолжалась до 1718 года.

В 1839 году при Николае I алтынник возродился в виде монеты номиналом 3 копейки, которая стала с тех пор традиционным медным номиналом Российской Империи, вплоть до 1916 года, когда в нашей истории наступают времена великого перелома.