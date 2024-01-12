Путь денег: от ракушек до криптовалют

За многотысячелетнюю историю человечества деньги пережили колоссальную эволюцию как одно из важнейших средств для получения товаров и услуг. Даже сегодня развитие денежных инструментов продолжается, возникают новые формы взаимных расчетов, криптовалюта, например. Расскажем, как появились деньги, где были первые банки в мире и другие интересные факты.

Кто придумал деньги?

Как и когда появились первые в мире деньги сказать затрудняются даже историки. Согласно общепринятой версии, впервые металлические предметы стали использоваться для торговли примерно в V тысячелетии до нашей эры, а первые монеты в мире начали чеканить в Лидии - на территории современной Турции. До того как появились деньги в качестве валюты использовались ракушки, слоновая кость, керамика, животные и зерно.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Где появились бумажные деньги?

Бумажные деньги - это изобретение китайцев, датируемое VII веком. Бумажные деньги были введены в обращение для облегчения труда торговцев, которым было сложно работать с большими объёмами монет. Эти первые бумажные деньги представляли собой своего рода кредитные векселя, документы, по которым обеспечивались выплаты. Первые банкноты в Китае, напоминающие по функциям современные, появились в XII веке - об этом пишет Марко Поло, первым засвидетельствовавший подобный способ расчёта.

Храмы были первыми банками?

Первая банковская система, предусматривающая механизм выдачи кредитов, появилась в Месопотамии (сегодня это территории Сирии, Ирака и Турции) более четырёх тысяч лет назад. А первыми банками были храмы: в древние времена они лучше всего охранялись, поэтому в них хранились ценные предметы, а также зерно. В свою очередь жрецы ”одалживали” их местным земледельцам и торговцам. В храмах также велись записи о сделках, что стало предтечей бухгалтерского учёта.

Тамплиеры и чеки

Рыцари-храмовники или тамплиеры, которые были чрезвычайно влиятельны в Европе и на Ближнем Востоке в XII-XII веках, использовали чеки для обеспечения паломников средствами во время путешествий. Платёжные документы, им выдаваемые, представляли собой обязательства по выплате реальных денег.

Что такое ”банкрот”?

Слово ”банкрот”, которое сегодня описывает человека или предприятие, не имеющее средств, появилось в результате слияния двух слов: ”банкус” и ”руптус”. ”Банкус” на латыни - это скамья, рабочее место первых европейских банкиров (ростовщиков) на рынках. ”Руптус” означает ”сломанный”. Если ростовщик более не мог работать, его скамью ломали, таким образом демонстрируя, что он отошел от дел.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему на монетах и купюрах лица?

По сей день на монетах многих стран мира изображены лица выдающихся деятелей государства. Эта традиция стала популярной во времена Римской империи. Правители распоряжались чеканить свои профили на монетах, чтобы тем самым укрепить свою власть и влияние среди народа. Со временем эта тенденция ничуть не утратила своей актуальности. Сегодня лица лидеров и известных личностей печатают также и на банкнотах: в Британии, например, в июне 2024 года были выпущены новые деньги с изображением Карла III на замену старым - с портретами его матери, Елизаветы II.

Самая старая валюта в мире

Самая старая валюта в мире из тех, которые действуют до сих пор - это британский фунт стерлингов. Официальная валюта Соединённого Королевства появилась в конце XV века во время правления Генриха VIII - того самого, который женился 6 раз. До Второй мировой войны фунт стерлингов был самой влиятельной валютой в мире, но даже и сегодня он крепко стоит на ногах в мире финансов.

Деньги подкреплены золотом?

С античных времён золото использовалось как денежное средство, к Средним Векам в мире появилось такое явление как биметаллизм - любые деньги могли быть обменяны на определённое количество серебра и золота, а к XIX веку многие страны перешли к золотому стандарту, отказавшись от серебра в пользу золота. Эпоха золотого стандарта в мире завершилась к 1970-м годам, а в России и того раньше: к началу 1940-х годов. На сегодняшний день ни одна валюта в мире не подкреплена золотом.