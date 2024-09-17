В Азербайджане доходность гостиниц выросла на 12%

Гостиницы Азербайджана в начале 2025 года увеличили доходы на 12%. Вырос турпоток, чаще всего туристы останавливаются в отелях и гостиницах Баку.

В первом квартале этого года возросли доходы гостиниц и других мест размещения в Азербайджане, следует из данных Госкомстат республики.

Доходы в январе-марте текущего года выросли на 12,1% по сравнению с прошлогодними показателями и достигли 125,1 млн манатов.

За три месяца в отелях и гостиницах туристы переночевали 868,3 тыс раз, что на 11,4% больше чем в начале 2024 года. При этом наибольшим спросом пользовались гостиницы Баку - более 58% всех ночевок. Из всех туристов 44% - граждане АР.

Доходы гостиниц складываются из сдачи номеров, услуг кафе и ресторанов, спа-процедур и другого.