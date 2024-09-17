Вестник Кавказа

В Азербайджане доходность гостиниц выросла на 12%

Центр Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гостиницы Азербайджана в начале 2025 года увеличили доходы на 12%. Вырос турпоток, чаще всего туристы останавливаются в отелях и гостиницах Баку.

В первом квартале этого года возросли доходы гостиниц и других мест размещения в Азербайджане, следует из данных Госкомстат республики.

Доходы в январе-марте текущего года выросли на 12,1% по сравнению с прошлогодними показателями и достигли 125,1 млн манатов.

За три месяца в отелях и гостиницах туристы переночевали 868,3 тыс раз, что на 11,4% больше чем в начале 2024 года. При этом наибольшим спросом пользовались гостиницы Баку - более 58% всех ночевок. Из всех туристов 44% - граждане АР.

Доходы гостиниц складываются из сдачи номеров, услуг кафе и ресторанов, спа-процедур и другого.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Турпоток в Азербайджан вырос на 26% за год

Турпоток в Азербайджан вырос на 26% за год

В Госдуме предложили туристам пляжный отдых в Азербайджане вместо Анапы

В Госдуме предложили туристам пляжный отдых в Азербайджане вместо Анапы

Азербайджан стал на 21% популярнее у туристов осенью

Азербайджан стал на 21% популярнее у туристов осенью

Граждане стран Центральной Азии существенно нарастили турпоток в Азербайджан

Граждане стран Центральной Азии существенно нарастили турпоток в Азербайджан

Чем заняться в Шеки: от расписных дворцов и шелковых фабрик до удивительных десертов

Чем заняться в Шеки: от расписных дворцов и шелковых фабрик до удивительных десертов

В Москве открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана

В Москве открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Гастрономический туризм в азербайджанском Лянкяране

Гастрономический туризм в азербайджанском Лянкяране

Россияне стали чаще отдыхать в Азербайджане осенью

Россияне стали чаще отдыхать в Азербайджане осенью

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы