Турпоток в заповедники Азербайджана вырос на 70% в начале года

Природные территории с особым статусом привлекают туристов в Азербайджане. В этом году зафиксирован значительный рост турпотока в заповедники страны.

Заповедники Азербайджана привлекли на 73% больше туристов в первые три месяца этого года, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщили в Центре управления заповедниками при госагенстве по туризму республики, заповедники Азербайджана посетили свыше 150 тыс человек. Из них более 120 тыс – иностранцы. Количество иностранных туристов выросло почти на 100%.

Отметим, что за прошлый год число туристов в заповедниках страны составило более 663 тыс человек, из них более 460 тыс – иностранцы.