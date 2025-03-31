Вестник Кавказа

Турпоток в заповедники Азербайджана вырос на 70% в начале года

Турпоток в заповедники Азербайджана вырос на 70% в начале года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Природные территории с особым статусом привлекают туристов в Азербайджане. В этом году зафиксирован значительный рост турпотока в заповедники страны.

Заповедники Азербайджана привлекли на 73% больше туристов в первые три месяца этого года, чем за аналогичный период 2024 года. 

Как сообщили в Центре управления заповедниками при госагенстве по туризму республики, заповедники Азербайджана посетили свыше 150 тыс человек. Из них более 120 тыс – иностранцы. Количество иностранных туристов выросло почти на 100%. 

Отметим, что за прошлый год число туристов в заповедниках страны составило более 663 тыс человек, из них более 460 тыс – иностранцы.

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