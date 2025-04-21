Вестник Кавказа

Россию и Украину призвали достичь мира, пока Трамп не потерял терпение

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Советник президент США призвал Россию и Украину достичь мира. Он добавил, что Москва и Киев должны быстро двигаться к этому, пока Трамп не потерял терпение.

Советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц призвал российскую и украинскую стороны быстрее достичь соглашения.

В опубликованной в журнале National Interest статье Уолтц заявил, что недели переговоров по конфликту на Украине привели к пониманию того, что необходимо для мира.

Политик потребовал от Москвы и Киева быстрее двигаться к достижению мирного соглашения. По его словам, они должны это сделать, пока "Трамп не потерял терпение".

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