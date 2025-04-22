Вестник Кавказа

Администрация Трампа внушает надежду на контакты России и США - Медведев

Администрация Трампа внушает надежду на контакты России и США - Медведев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
При президенте Трампе появилась надежда на переговоры между Москвой и Вашингтоном, считает Медведев. Он отметил, что в новой администрации США работают профессионалы.

Российско-американский диалог возможен при президенте США Дональде Трампе, такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Дональд Трамп - человек с яркими и иногда весьма парадоксальными чертами характера, но нельзя не признать - в его команде есть профессионалы, харизматики - личности. Это внушает робкие, осторожные надежды на возможность переговорного процесса"

– Медведев

Он добавил, что текущее руководство США разительно отличается от руководства ЕС, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата.

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