Вестник Кавказа

Возможные сроки встречи Путина и Трампа озвучили в МИД России

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров высказался о возможных переговорах Путина и Трампа. Он подчеркнул, что президенты сами формируют свой график.

Президенты России и Соединенных Штатов сами определяют свой график. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможных сроках встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Президенты – сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Дональд Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить"

– глава внешнеполитического ведомства

Он подчеркнул, что Москва всегда выступает за встречи с людьми, которые настроены на диалог, о чем неоднократно говорил президент РФ.

На днях пресс-секретарь президента России подтвердил, что лидеры РФ и США обмениваются посланиями через спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа.

Напомним, в минувшую пятницу Владимир Путин провел в Москве переговоры со Стивом Уиткоффом. Они длились примерно три часа.

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