Трамп охарактеризовал переговоры с Россией как "очень хорошие"

Между Москвой и Вашингтоном прошли "очень хорошие переговоры" по Украине, заявил Дональд Трамп. Он выразил уверенность, что сделка вскоре состоится.

Американский президент Дональд Трамп высоко оценил переговоры с российской стороной по Украине. Он назвал переговоры России и США "очень хорошими" в интервью журналу Time.

"У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к сделке"

– Трамп

По мнению президента США, Россия пойдет на мир.

Сегодня в Кремле проходит очередная встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.