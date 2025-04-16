Трамп назвал ближайшие дни очень важными для переговоров по Украине

Несколько ближайших дней будут крайне важными для переговоров по урегулированию на Украине, заявил Трамп. Он выразил надежду, что скоро эта ситуация решится.

Американский лидер Дональд Трамп назвал предстоящие несколько дней очень важными для переговоров по Украине.

"Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, которые будут очень важными. Прямо сейчас проходят встречи"

– Трамп

Президент США выразил уверенность в том, что стороны примут предложение и будет достигнута мирная договоренность. По его словам, проблема сложная, однако и Россия и Украина хотели бы мира, со стороны РФ препятствий нет.