Вестник Кавказа

Встретятся ли Путин и Трамп в мае? Ответили в США

Встретятся ли Путин и Трамп в мае? Ответили в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США заявили, что не знают, когда встретятся Дональд Трамп и Владимир Путин. Ранее президент США говорил, что встретится с российским коллегой.

Представитель Белого дома Кэролай Левитт высказалась по поводу возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в мае.

Сотрудница заявила, что в Вашингтоне в настоящий момент не обладают деталями и не знают, когда могут состояться переговоры с участием руководителей двух государств.

При этом Левитт добавила, что администрация обязательно будет держать в курсе развития ситуации.

Ранее представительница Белого дома сказала, что Трамп в мае совершит визиты в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и Катар.

Ранее американский лидер говорил, что в "какой-то момент" встретится с Путиным.

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