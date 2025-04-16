Вестник Кавказа

Встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной – Песков

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о текущем состоянии подготовки Москвы и Вашингтона ко встрече российского лидера с американской коллегой, а также об отношении к нему главы российского государства.

Готовящаяся сейчас встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать продуктивной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью Le Point он пояснил, что главы государств – и российского, и американского – стремятся получить по итогам встречи результат.

"Это должна быть продуктивная встреча. Именно поэтому ведется подготовительная работа"

– Песков

Пресс-секретарь Путина отметил, что президент России испытывает уважение к американскому коллеге, так как видит в Трампе сильного политика и сильную личность.

Песков добавил, что Путин и Трамп солидарны в том, что диалог не имеет альтернативы, и отказываться от его ведения абсурдно. Главы государств, указал представитель Кремля, прежде всего действует с целью защитить интересы собственной страны. При этом оба президента считают возможным выходить на урегулирование наиболее сложных тем через дискуссию.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что американский президент ни разу не озвучивал временных пределов для наступления режима прекращения огня на Украине, мнение об их неуместности разделяет и Россия.

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