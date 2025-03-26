Вестник Кавказа

"На этой неделе" - Трамп назвал ожидаемые сроки сделки Москвы и Киева

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Ситуация на Украине может быть урегулирована на этой неделе, такое мнение выразил Трамп. Он рассчитывает, что Москва и Киев вскоре "заключат сделку".

Россия и Украина могут прийти к соглашению на этой неделе, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе"

– Трамп

Он добавил, что после решения ситуации для обеих стран откроется возможность активно вести бизнес с США.

На этой неделе украинский вопрос будет обсуждаться в Лондоне делегациями Вашингтона и Киева. После этого новый визит в Россию может совершить спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия объявила о перемирии на время Пасхи

Россия объявила о перемирии на время Пасхи

Переговоров России и Украины в Турции не будет

Переговоров России и Украины в Турции не будет

В Турции пройдут первые за три года переговоры России и Украины

В Турции пройдут первые за три года переговоры России и Украины

Турция заявила о поддержке диалога России и США

Турция заявила о поддержке диалога России и США

Лавров обсудил с послами стран Евразии риски для Южного Кавказа

Лавров обсудил с послами стран Евразии риски для Южного Кавказа

В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины против России

В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины против России

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Чего американцы ждут от Трампа?

Чего американцы ждут от Трампа?

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Кто такая Кая Каллас – глава европейской дипломатии?

Кто такая Кая Каллас – глава европейской дипломатии?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы