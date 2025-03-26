Ситуация на Украине может быть урегулирована на этой неделе, такое мнение выразил Трамп. Он рассчитывает, что Москва и Киев вскоре "заключат сделку".

Россия и Украина могут прийти к соглашению на этой неделе, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе"

– Трамп

Он добавил, что после решения ситуации для обеих стран откроется возможность активно вести бизнес с США.

На этой неделе украинский вопрос будет обсуждаться в Лондоне делегациями Вашингтона и Киева. После этого новый визит в Россию может совершить спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.