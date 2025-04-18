Владимир Путин принимает Стива Уиткоффа в Кремле

Как сообщает Кремль, Путин начал переговоры со спецпосланником президента США Уиткоффом.
Российский лидер Владимир Путин принимает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента (США Дональда) Трампа Стива Уиткоффа"
– Дмитрий Песков
Как ранее сообщили СМИ, Уиткофф прибыл сегодня в Москву для переговоров с Путиным.
Напомним, что последняя встреча Путина и Уиткоффа продолжалась более 4 часов. Стороны обсуждали украинский кризис, а также другие политические и экономические вопросы.