Стив Уиткофф прибыл в Москву – СМИ

В Москву прибыл спецпосланник американского президента Уиткофф. По сообщениям СМИ, он прибыл на переговоры с Владимиром Путиным.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл в Москву, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Сообщается, что самолет Уиткоффа, предположительно, совершил посадку в московском аэропорту Внуково.
Ранее Axios сообщал, что Уиткофф может в пятницу прибыть в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле заявили, что обнародуют информацию о визите спецпосланника Трампа, если Москва и Вашингтон договорятся о встрече.