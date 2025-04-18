Вестник Кавказа

Стив Уиткофф прибыл в Москву – СМИ

Стив Уиткофф прибыл в Москву – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москву прибыл спецпосланник американского президента Уиткофф. По сообщениям СМИ, он прибыл на переговоры с Владимиром Путиным.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл в Москву, сообщают СМИ со ссылкой на источник. 

Сообщается, что самолет Уиткоффа, предположительно, совершил посадку в московском аэропорту Внуково. 

Ранее Axios сообщал, что Уиткофф может в пятницу прибыть в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. 

В Кремле заявили, что обнародуют информацию о визите спецпосланника Трампа, если Москва и Вашингтон договорятся о встрече.

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