Стив Уиткофф прибыл в Москву – СМИ

В Москву прибыл спецпосланник американского президента Уиткофф. По сообщениям СМИ, он прибыл на переговоры с Владимиром Путиным.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл в Москву, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Сообщается, что самолет Уиткоффа, предположительно, совершил посадку в московском аэропорту Внуково.

Ранее Axios сообщал, что Уиткофф может в пятницу прибыть в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что обнародуют информацию о визите спецпосланника Трампа, если Москва и Вашингтон договорятся о встрече.