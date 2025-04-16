Вестник Кавказа

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу

Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа может состояться послезавтра, сообщают американские СМИ. О том, что встреча Путина и Уиткоффа состоится на этой неделе, ранее заявляли в Белом доме.

Переговоры специального посланника американского президента Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным могут состояться уже послезавтра, пишет издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

Сегодня вечером стало известно, что самолет Gulfstream G650, на борту которого находится Уиткофф, предположительно вылетел из Парижа и направляется в сторону РФ – это следует из данных трекингового сервиса Flightradar.

Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала новую поездку Уиткоффа в Россию. По ее словам, она состоится на текущей неделе. Левитт уточнила, что в РФ запланирована еще одна встреча Уиткоффа с Путиным. Представитель Белого дома добавила, что Трамп и Уиткофф хотят, что все были осведомлены: переговорный процесс продолжается.

Стоит отметить, что если встреча в пятницу в Москве состоится, то она будет уже четвертой за последние месяцы.

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