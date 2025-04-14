Песков заявил об отсутствии конкретики по визиту Стива Уиткоффа

В Кремле пока не могут дать точную информацию о визите спецпосланника президента США Уиткоффа, который планировался на этой неделе.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретной информации по визиту спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ пока нет. По словам Пескова, ситуация может измениться в любой момент.

"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее"

– Дмитрий Песков

Напомним, что вчера помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф приедет в Москву до конца недели.