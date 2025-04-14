Уиткофф до конца недели приедет в Москву

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в ближайшие дни посетит Россию. Соответствующие планы подтвердили в Кремле.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф скоро прибудет в Москву, об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналисты спросили у него, приедет ли Уиткофф в российскую столицу на этой неделе. Политик дал утвердительный ответ.

"Да"

– Юрий Ушаков

Напомним, ранее Уиткофф заявил, что трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным. Последняя из этих бесед прошла в Санкт-Петербурге. Она продолжалась свыше четырех часов. По словам спецпосланника Трампа, на ней присутствовали также Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.