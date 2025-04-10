Уиткофф может вернуться в Москву на этой неделе – СМИ

Очередной визит Уиткоффа в Москву может состояться на этой неделе. Перед этим представитель Вашингтона обсудит в Лондоне с украинской стороной "потенциальные варианты".

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может вскоре совершить еще один визит в Россию - после лондонских консультаций с Украиной, пишет газета The Wall Street Journal.

Встреча в Лондоне с украинской делегацией пройдет на этой неделе. Участие в ней примут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник Уиткофф. Будут обсуждаться предложения США как "список потенциальных вариантов" решения ситуации. Если на предстоящей встрече позиции США, Европы и Украины совпадут, вероятен новый визит Уиткофф в РФ, сообщает издание.

Напомним, российский лидер Владимир Путин уже трижды встречался с Уиткоффом, последние переговоры состоялись 11 апреля и продлились более 4 часов.