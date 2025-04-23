Вестник Кавказа

Шесть физлиц и шесть организаций Ирана и Китая попали под санкции США

Шесть физлиц и шесть организаций Ирана и Китая попали под санкции США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США объявили о санкциях в отношении физлиц и юрлиц из Ирана и Китая. Под ограничительные меры попали шесть физлиц и шесть юрлиц.

Соединенные Штаты включили в санкционные списки шесть физлиц и шесть организаций в Иране и Китае. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 29 апреля на сайте американского Минфина.

В ведомстве отметили, что попавшие под ограничительные меры физлица и юрлица причастны к поставкам компонентов для топлива для иранских баллистических ракет.

В Минфине поведали также, что "продолжат принимать все возможные меры, чтобы ограничить доступ Ирана к ресурсам, которые необходимы для развития его ракетной программы".

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