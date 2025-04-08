Казахстанские и российские железнодорожники осваивают "Север-Юг"

Железнодорожники России и Казахстана встретились в Алматы и провели юбилейное заседание совместной рабочей группы, на котором обсудили рост грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Контейнерные перевозки по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" набирают силу – только с начала 2025 года они выросли на 63%, стало известно на юбилейном XV заседании совместной рабочей группы представителей компаний "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) и "Российские Железные Дороги" (РЖД), прошедшем в Алматы.

Делегации возглавили заместитель председателя правления "КТЖ" Ануар Ахметжанов и первый заместитель генерального директора "РЖД" Сергей Павлов, передает Sputnik Казахстан.

По итогам работы в первом квартале текущего 2025 года только контейнерные перевозки по восточному маршруту МТК "Север-Юг" выросли на 63%. Также значительно, на 30%, выросли перевозки по маршруту КНР–РФ–КНР.

Что касается прочих перевозок, то наибольший рост, на 44,5%, показал экспорт казахстанского угля через российские порты, отметили участники заседания.

В первом квартале 2025 года

Также казахстанские и российские железнодорожники в ходе совещания утвердили план стратегического сотрудничества на 2025–2027 годы.