Вестник Кавказа

Москва и Астана системно работают над развитием коридора "Север-Юг" – Мишустин

Москва и Астана системно работают над развитием коридора "Север-Юг" – Мишустин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Мишустин провел встречу с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере экономики и торговли.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Казахстан системно работают над развитием транспортного коридора "Север-Юг". 

"Системно работаем над развитием нашей инфраструктуры и логистики, ну прежде всего по международному транспортному коридору "Север-Юг" 

– Михаил Мишустин

Мишустин также подчеркнул, что Казахстан является важный партнёром России в Евразийском регионе. По словам Мишустина, Москва дорожит братскими отношениями с Казахстаном. 

Отметим, что через территорию Казахстана проходит восточный маршрут транспортного маршрута "Север-Юг".

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