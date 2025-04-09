Москва и Астана системно работают над развитием коридора "Север-Юг" – Мишустин

Михаил Мишустин провел встречу с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере экономики и торговли.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Казахстан системно работают над развитием транспортного коридора "Север-Юг".

"Системно работаем над развитием нашей инфраструктуры и логистики, ну прежде всего по международному транспортному коридору "Север-Юг"

– Михаил Мишустин

Мишустин также подчеркнул, что Казахстан является важный партнёром России в Евразийском регионе. По словам Мишустина, Москва дорожит братскими отношениями с Казахстаном.

Отметим, что через территорию Казахстана проходит восточный маршрут транспортного маршрута "Север-Юг".