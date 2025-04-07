Вестник Кавказа

Премьеры России и Казахстана обсудят совместные проекты

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министры России и Казахстана проведут переговоры, в ходе которых планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты в различных отраслях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, передали в пресс-службе российского правительства.

Основными темами разговора станут торгово-экономическое сотрудничество и другие вопросы отношений России и Казахстана.

"Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики"

- правительство РФ

Отмечается, что Россия заняла позицию лидера по поставкам товаров в Казахстан и стала крупнейшим инвестором в экономику республики, обеспечив четверть всего притока иностранного капитала. Сейчас в Казахстане реализуется около 30 проектов с участием России в различных отраслях – от химической до энергетической.

В российском правительстве подчеркнули, что важным направлением сотрудничества двух стран выступает космос.

"В числе приоритетов - строительство космического ракетного комплекса "Байтерек" для обеспечения запусков перспективных ракет-носителей. 2 июня состоится празднование 70-летнего юбилея "Байконура"

- правительство РФ

Помимо этого, Россия и Казахстан активно развивают логистическую систему региона. Благодаря этому объем грузоперевозок между странами постоянно растет.

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