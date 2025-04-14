Вестник Кавказа

"АвтоВАЗ" в 2025 году может начать выпуск автомобилей в Узбекистане

Эмблема Автоваза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году компания "АвтоВАЗ" может начать сборку автомобилей Largus в Узбекистане. Они будут выпускаться под местным брендом.

Российский "АвтоВАЗ" может локализовать сборку автомобилей в Узбекистане, поделился глава компании Максим Соколов.

"Сейчас мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами, в том числе не только по простой реализации нашей продукции в формате экспорта, так сказать, готовых автомобилей, но и поэтапной локализации наших продуктов"

– Соколов

По его словам, сборка авто в Узбекистане может начаться уже в этом году. В первую очередь будет запущена сборка автомобилей модели Largus.

Проект находится в стадии активной проработки, обсуждается возможность выпуска автомобилей под локальным узбекским брендом.

В Ташкенте в эти дни проходит выставка "Иннопром. Центральная Азия".

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