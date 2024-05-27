Вестник Кавказа

Тебердинский нацпарк готовят к летнему сезону

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация любимого места отдыха туристов в Карачаево-Черкесии - Тебердинского национального парка – начала активную подготовку всех 13 его маршрутов к предстоящему высокому летнему сезону.

Туристов, которые планируют провести свой отпуск в полюбившемся месте - Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии, будут ждать благоустроенными все его 13 туристических маршрутов, сообщили в администрации парка.

"Проверяем состояние экотроп, мостовых переходов, беседок для отдыха, информационных аншлагов и по мере необходимости обновляем инфраструктуру туристических маршрутов. В приоритете - минимизация нагрузки на экологию, безопасность и комфортный отдых гостей нашего парка"

- пресс-служба парка

Посмотреть здесь действительно есть на что – это и Джамагатские нарзаны, и ущелье Аманауз, и очаровательные высокогорные Бадукские озера, признанные одними из самых красивых на Северном Кавказе, и стада краснокнижных зубров, передает ТАСС.

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