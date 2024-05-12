Вестник Кавказа

Тебердинский национальный парк: как добраться, что посмотреть?

Руслан Назаров
Тебердинский национальный парк: как добраться, что посмотреть?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тебердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии ежегодно притягивает к себе сотни тысяч путешественников. На особо охраняемой природной территории федерального значения сохранена первозданная красота природы, что помогает гостям укрепить здоровье и обрести душевное равновесие. Расскажем, как там можно отдохнуть.
  • Тебердинский заповедник был основан в 1935 году, а в августе 2021 года преобразован в Теберди́нский национальный парк.
  • Он расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта, занимает площадь более 112 тыс. га.
  • Ландшафт парка разнообразен: густые леса, альпийские луга, горные реки и около 160 озер с кристально чистой водой, покрытые снегом и ледниками горные вершины, многочисленные водопады и сказочные пейзажи, доставляющие эстетическое удовольствие.
  • Перепад высот на территории парка от 1260 до 4047 метров над уровнем моря.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что растет и кто живет в Теберде?

  • В парке более 1200 видов растений: леса парка из пихты, бука, дуба, клена; луговые травы и цветы.
  • Там водятся кавказские зубры, туры, серны, олени, косули, кабаны, рыси и леопарды; хищные бородачи, беркуты и орланы.
  • Здесь можно встретить 26 видов растений и 31 вид животных, занесенных в Красную книгу России.
  • У входа в национальный парк создан вольерный центр для трех десятков видов животных и птиц, обитающих в дикой природе в заповеднике. Там каждый может их увидеть.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории парка проводятся научные исследования в области экологии, ботаники, зоологии и геологии. Ученые исследуют экосистемы парка, поведение животных, динамику растительности и климатические изменения. Реализуются образовательные программы на профильные темы. В заповеднике получают потомство практически от всех имеющихся здесь животных, в том числе от краснокнижных.

Чем заняться в Теберде?

  • В Теберде созданы условия для пеших походов, занятий альпинизмом, катания на лыжах и сноуборде, рыбной ловли. К услугам отдыхающих экологические и альпинистские маршруты, а также экскурсионные маршруты с гидом.
  • Здесь сохранилось множество исторических и культурных памятников и святилища.

Где остановиться в Тбереде?

  • В районе заповедника находится порядка 50 отелей, гостевых домов, баз отдыха, санаториев, а также Домбайский гостиничный комплекс. Непосредственно на территории нацпарка, в живописных местах, расположено 5 гостиниц "Дом лесника".
  • Здесь можно поселиться как в благоустроенных номерах, так и в палатках.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Теберду?

Климат Теберды разнообразен и зависит от высоты. В низменных районах он умеренно-континентальный, с теплым летом и холодной зимой. В горных районах климат приобретает более суровый характер — с холодной зимой и умеренно теплым летом. Снег в горах может лежать до июня, а на высокогорных лугах цветение растений начинается поздней весной и продолжается до начала осени.

Лето — лучшая пора для посещения Теберды. Температура от 15 до 22 градусов. Особую красоту парк приобретает в июле, когда всё утопает в цветах. Август — традиционное время для любителей ягод.

Тебердинский национальный парк — это не только природный заповедник, но и культурный центр, где природа и человек взаимодействуют в гармонии друг с другом. Здесь можно почувствовать единство с природой и ощутить величие и красоту Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены в Тебердинском национальном парке

  • Цены на посещение парка от 100 до 300 руб. с человека в зависимости от выбранной программы.
  • Турагентства предлагают разнообразные экскурсии, как индивидуальные так групповые, как автомобильные так и пешие.

Как добраться до Теберды

  • Самолет. Ближайший аэропорт в Минеральных Водах и в Ставрополе
  • Поезд. Железнодорожные вокзалы в городах: Черкесск, Нальчик и Минеральные Воды.
  • Также экскурсионные группы отправляются из Кисловодска.
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