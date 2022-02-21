В Тебердинском нацпарке растет поголовье зубров

Занесенных в Красную книгу зубров в Тебердинском национальном парке становится все больше – и хотя в целом ежегодный прирост небольшой, к 2027 году их популяция может вырасти еще на треть, полагают ученые.

Стадо краснокнижных зубров, некогда обитавших в Карачаево-Черкесии в огромных количествах, неуклонно растет. Подробно о ситуации на сегодня и перспективах рассказал замдиректора Тебердинского нацпарка по научной работе Джамал Текеев.

По его словам, на начало апреля в парке жили 48 зубров, эти данные подтверждены.

"Они дают потомство один раз в два года. В среднем у нас в год рождается шесть телят. При сохранении положительной динамики последних лет к 2027 году можно прогнозировать увеличение численности этих животных где-то на 30%"

– Джамал Текеев

Замдиректора рассказал, что зубры в основном предпочитают Архызский участок парка. Среди прочих причин – подкормка в зимнее время: животные привыкли, что в любой момент могут найти здесь еду. В холода зубров подкармливают сеном и комбикормом.

Ранее шестерых зубров, появившихся на свет в нацпарке, были переданы в Турмонский заказник Северной Осетии, передает ТАСС.

Напомним, до середины XIX века кавказские зубры встречались почти на всей горной части современной КЧР. Затем их численность начала падать, так что к 2012 году здесь осталось всего пять зубров.