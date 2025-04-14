Вестник Кавказа

В России раскрыли планы по наращиванию товарооборота с Узбекистаном

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономразвития РФ заявили, что для увеличения товарооборота с Узбекистаном нужно реализовать мегапроекты. В 2024 году страны наторговали на $11,63 млрд.

Замруководителя Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач рассказал, что потребуется для достижения Россией и Узбекистаном цели нарастить товарооборот до $30 млрд.

Заместитель министра отметил, что данная отметка является очень амбициозной задачей. Вольвач подчеркнул, что Москва и Ташкент поставили цель достичь $30 млрд к 2030 году.

Он также сообщил, что ведомственные рабочие группы ежеквартально анализируют главные товарные потоки. По его словам, просто расширять торговлю уже недостаточно.

Замглавы ведомства добавил, что без серьезного усиления кооперации, без появления новых предприятий и реализации проектов страны не смогут нарастить товарооборота.

Стоит добавить, что в 2024 году торговый оборот между Россией и Узбекистаном составил $11,63 млрд, что на 14,5% больше показателей 2023 года.

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