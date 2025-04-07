Россия начала подготовку к строительству АЭС в Узбекистане

Российские атомщики приступили к подготовительным работам на площадке строительства малой АЭС в Узбекистане.

Российские специалисты приступили к работами по подготовке площадки для строительства АЭС малой мощности в Узбекистане, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Это первый в мире экспортный контракт на строительство атомной станции малой мощности, и заключил его "Росатом". В целом мы удовлетворены ходом реализации проекта. Российские организации уже приступили к разработке проектной документации. На выбранной узбекистанской стороной площадке начались подготовительные работы"

– Денис Мантуров

Сообщается, что ввод первых энергоблоков АЭС в Узбекистане запланирован на 2029 год. Строительные работы должны стартовать в следующем году.

По словам Мантурова, проект является одним из самых значительных в рамках сотрудничества двух стран. РФ также готова рассмотреть создание полноценной АЭС на территории центральноазиатской республики.

"В случае если узбекистанская сторона примет решение о реализации данного проекта, мы, конечно, готовы будем предложить свои компетенции"

– Денис Мантуров

Напомним, что соглашение о строительстве Джизакской АЭС было подписано в мае прошлого года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.