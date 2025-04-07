Вестник Кавказа

Россия начала подготовку к строительству АЭС в Узбекистане

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Российские атомщики приступили к подготовительным работам на площадке строительства малой АЭС в Узбекистане.

Российские специалисты приступили к работами по подготовке площадки для строительства АЭС малой мощности в Узбекистане, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров. 

"Это первый в мире экспортный контракт на строительство атомной станции малой мощности, и заключил его "Росатом". В целом мы удовлетворены ходом реализации проекта. Российские организации уже приступили к разработке проектной документации. На выбранной узбекистанской стороной площадке начались подготовительные работы"

– Денис Мантуров 

Сообщается, что ввод первых энергоблоков АЭС в Узбекистане запланирован на 2029 год. Строительные работы должны стартовать в следующем году. 

По словам Мантурова, проект является одним из самых значительных в рамках сотрудничества двух стран. РФ также готова рассмотреть создание полноценной АЭС на территории центральноазиатской республики. 

"В случае если узбекистанская сторона примет решение о реализации данного проекта, мы, конечно, готовы будем предложить свои компетенции"

– Денис Мантуров 

Напомним, что соглашение о строительстве Джизакской АЭС было подписано в мае прошлого года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.

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