Россия начала подготовку к строительству АЭС в Узбекистане

Российские специалисты приступили к работами по подготовке площадки для строительства АЭС малой мощности в Узбекистане, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Это первый в мире экспортный контракт на строительство атомной станции малой мощности, и заключил его "Росатом". В целом мы удовлетворены ходом реализации проекта. Российские организации уже приступили к разработке проектной документации. На выбранной узбекистанской стороной площадке начались подготовительные работы"
– Денис Мантуров
Сообщается, что ввод первых энергоблоков АЭС в Узбекистане запланирован на 2029 год. Строительные работы должны стартовать в следующем году.
По словам Мантурова, проект является одним из самых значительных в рамках сотрудничества двух стран. РФ также готова рассмотреть создание полноценной АЭС на территории центральноазиатской республики.
"В случае если узбекистанская сторона примет решение о реализации данного проекта, мы, конечно, готовы будем предложить свои компетенции"
– Денис Мантуров
Напомним, что соглашение о строительстве Джизакской АЭС было подписано в мае прошлого года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.