Президенты Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев обсудили сотрудничество двух стран, развитие отношений и подготовку к предстоящим мероприятиям. Телефонный разговор двух президентов состоялся в субботу.

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели 26 апреля телефонный разговор по инициативе узбекистанской стороны.

Обсуждались вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры Азербайджана и Узбекистана обменялись мнениями по вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан в августе 2024 года.

Стороны с удовлетворением отметили проводимую продуктивную работу в рамках «Года экономической кооперации».

Было отмечено, что с начала 2025 года товарооборот вырос на 20%, в активной фазе находятся проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и других сферах, совместно осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.

Президенты подчеркнули важность всесторонней подготовки к запланированным в текущем году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.

Также Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев провели обмен мнениями по региональной повестке, обсудили предстоящие многосторонние мероприятия и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств.