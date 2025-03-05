Президенты Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели 26 апреля телефонный разговор по инициативе узбекистанской стороны.
Обсуждались вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
Лидеры Азербайджана и Узбекистана обменялись мнениями по вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан в августе 2024 года.
Стороны с удовлетворением отметили проводимую продуктивную работу в рамках «Года экономической кооперации».
Было отмечено, что с начала 2025 года товарооборот вырос на 20%, в активной фазе находятся проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и других сферах, совместно осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.
Президенты подчеркнули важность всесторонней подготовки к запланированным в текущем году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.
Также Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев провели обмен мнениями по региональной повестке, обсудили предстоящие многосторонние мероприятия и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств.