Вестник Кавказа

Вашингтон назначил нового посла в Китае

Вашингтон назначил нового посла в Китае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дэвид Пердью будет представлять интересы Вашингтона в Пекине. Назначение его послом одобрил Сенат США.

Сенат США проголосовал за назначение Дэвида Пердью послом Соединенных Штатов в Китае

75-летний Пердью ранее был сенатором от Джорджии. До карьеры политика занимал руководящие должности в ряде крупных компаний. Пердью также ранее проживал в Гонконге.   

Назначение нового посла происходит на фоне торговой войны между Китаем и США. Пекин и Вашингтон пока не договорились о тарифах на импорт, хотя в прессе циркулируют слухи о старте переговоров между официальными лицами государств.

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