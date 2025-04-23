Вашингтон назначил нового посла в Китае

Дэвид Пердью будет представлять интересы Вашингтона в Пекине. Назначение его послом одобрил Сенат США.

Сенат США проголосовал за назначение Дэвида Пердью послом Соединенных Штатов в Китае.

75-летний Пердью ранее был сенатором от Джорджии. До карьеры политика занимал руководящие должности в ряде крупных компаний. Пердью также ранее проживал в Гонконге.

Назначение нового посла происходит на фоне торговой войны между Китаем и США. Пекин и Вашингтон пока не договорились о тарифах на импорт, хотя в прессе циркулируют слухи о старте переговоров между официальными лицами государств.