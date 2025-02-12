Вестник Кавказа

100 дней президентства Дональда Трампа. Китай уже просчитался? - Максим Шевченко

В конце апреля исполнилось 100 дней с момента вступления в должность 47-го президента США. В своей инаугурационной речи и последующих выступлениях Дональд Трамп анонсировал значительные изменения как в жизни Соединенных Штатов, так и остального мира.

Что из обещанного американским лидером претворилось в жизнь, как Дональд Трамп изменил правила мировой политики, что стоит за обострением отношений между Пакистаном и Индией, с кем на самом деле конкурируют Соединенные Штаты — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1055 просмотров


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ленин: Как маргинал создал сверхдержаву. Максим Шевченко

Ленин: Как маргинал создал сверхдержаву. Максим Шевченко

Максим Шевченко. Схватка США и Китая. Кто победит? На что надеется Трамп? Вашингтон и Тегеран

Максим Шевченко. Схватка США и Китая. Кто победит? На что надеется Трамп? Вашингтон и Тегеран

Максим Шевченко о тарифной войне Дональда Трампа, Нетаньяху и Эрдогане, переговорах США и Ирана

Максим Шевченко о тарифной войне Дональда Трампа, Нетаньяху и Эрдогане, переговорах США и Ирана

Аресты Марин Ле Пен и Экрема Имамоглу. Что объединяет события в Турции и Франции? Максим Шевченко

Аресты Марин Ле Пен и Экрема Имамоглу. Что объединяет события в Турции и Франции? Максим Шевченко

Разговор Путина и Трампа. О чем договорились лидеры России и США? Максим Шевченко

Разговор Путина и Трампа. О чем договорились лидеры России и США? Максим Шевченко

Переговоры США и Украины в Джидде: Что Трамп предложил Зеленскому? Максим Шевченко

Переговоры США и Украины в Джидде: Что Трамп предложил Зеленскому? Максим Шевченко

Дональд Трамп. Джей Ди Вэнс. Владимир Зеленский. Максим Шевченко о союзе России и США.

Дональд Трамп. Джей Ди Вэнс. Владимир Зеленский. Максим Шевченко о союзе России и США.

Максим Шевченко. Дональд Трамп и редкоземельные металлы, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Максим Шевченко. Дональд Трамп и редкоземельные металлы, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Максим Шевченко. Переговоры в Саудовской Аравии. Трамп. Путин. Зеленский.

Максим Шевченко. Переговоры в Саудовской Аравии. Трамп. Путин. Зеленский.

Максим Шевченко. Деконструкция мифа о Черчилле. Сталин. Рузвельт. Гитлер. Муссолини. Холодная война

Максим Шевченко. Деконструкция мифа о Черчилле. Сталин. Рузвельт. Гитлер. Муссолини. Холодная война

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы