100 дней президентства Дональда Трампа. Китай уже просчитался? - Максим Шевченко

В конце апреля исполнилось 100 дней с момента вступления в должность 47-го президента США. В своей инаугурационной речи и последующих выступлениях Дональд Трамп анонсировал значительные изменения как в жизни Соединенных Штатов, так и остального мира.

Что из обещанного американским лидером претворилось в жизнь, как Дональд Трамп изменил правила мировой политики, что стоит за обострением отношений между Пакистаном и Индией, с кем на самом деле конкурируют Соединенные Штаты — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.