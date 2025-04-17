Президент Грузии обсудил с Пашиняном стратегическое партнерство

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, сообщила пресс-служба грузинского политика.
"Поговорили о плодотворном сотрудничестве Грузии и Армении, многолетних дружественных отношениях и обсудили разные аспекты стратегического партнерства между странами"
- Михаил Кавелашвили
Он подчеркнул, что приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией и назвал это историческим шагом к прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.
Михаил Кавелашвили также напомнил, что недавно в Тбилиси прошла трехсторонняя встреча МИД Грузии, Армении и Азербайджана, и выразил надежду, что страны смогут продолжить сотрудничество в таком формате ради процветания региона.
Напомним, что в ходе визита Михаил Кавелашвили уже успел встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатряном. Главной темой их беседы было сотрудничество и стратегическое партнерство Тбилиси и Еревана.