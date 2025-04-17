Вестник Кавказа

Президент Грузии обсудил с Пашиняном стратегическое партнерство

Президент Грузии обсудил с Пашиняном стратегическое партнерство
© Фото: президент Грузии
Визит президента Грузии Кавелашвили в Армению продолжается. Теперь он провел встречу с премьер-министром страны Пашиняном и обсудил дружественные отношения двух стран, а также мирное соглашения между Баку и Ереваном.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, сообщила пресс-служба грузинского политика.

"Поговорили о плодотворном сотрудничестве Грузии и Армении, многолетних дружественных отношениях и обсудили разные аспекты стратегического партнерства между странами"

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией и назвал это историческим шагом к прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.

Михаил Кавелашвили также напомнил, что недавно в Тбилиси прошла трехсторонняя встреча МИД Грузии, Армении и Азербайджана, и выразил надежду, что страны смогут продолжить сотрудничество в таком формате ради процветания региона.

Напомним, что в ходе визита Михаил Кавелашвили уже успел встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатряном. Главной темой их беседы было сотрудничество и стратегическое партнерство Тбилиси и Еревана.

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