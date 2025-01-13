Вестник Кавказа

Москва и Эр-Рияд планируют восстановить авиасообщение

Москва и Эр-Рияд планируют восстановить авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генпрокуроры России и Саудовской Аравии провели встречу. Стороны обсудили возможное восстановление авиасообщения.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибой.

Стороны обсудили восстановление прямого авиасообщения между странами. Генпрокурор Королевства отметил, что полеты из одной страны в другую могут возобновиться в ближайшее время.

Краснов напомнил, что во время встречи в Рио-де-Жанейро, которая состоялась полгода назад, поднималась тема возобновления прямого авиасообщения между государствами.

Глава надзорного органа РФ подчеркнул, что сегодня путь от Москвы до Эр-Рияда занимает много времени, что не способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций.

Аль Муаджиб, в свою очередь, заверил, что данный вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Генпрокурор КСА добавил, что в настоящее время в этом направлении ведется активная работа.

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