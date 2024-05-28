Вестник Кавказа

Анталью и юг России свяжет новый прямой рейс

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В июне прямые авиарейсы будут запущены между Элистой и Антальей. Аэропорт Элисты - первый из открывшихся на юге России после введения ограничений весной 2022 года.

Летом 2025 года в Анталью российские туристы впервые смогут летать из Элисты.

"Авиакомпания Red Wings будет выполнять еженедельные рейсы по средам с 4 июня по 29 октября 2025 года из аэропорта Элисты. Туроператором, реализующим перелеты, выступит IZI Tour"

– правительство Калмыкии

Прямые международные авиарейсы регион запускает по программе субсидирования региональных перевозок.

Напомним, аэропорт Элисты - первый из аэропортов юга России, который возобновил работу после введения ограничений весной 2022 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

Мирзоян оценил встречи с Байрамовым и Фиданом

Мирзоян оценил встречи с Байрамовым и Фиданом

Турция актуализирует свой статус в украинском урегулировании

Турция актуализирует свой статус в украинском урегулировании

Встреча президентов Азербайджана и Турции прошла в Анталье

Встреча президентов Азербайджана и Турции прошла в Анталье

Кобахидзе рассказал о важности многополярности для Грузии

Кобахидзе рассказал о важности многополярности для Грузии

Премьер и глава МИД Грузии посетят Турцию

Премьер и глава МИД Грузии посетят Турцию

Анталья недосчиталась 20% туристов с начала года

Анталья недосчиталась 20% туристов с начала года

Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом

Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом

Глава МИД Армении посетит Турцию

Глава МИД Армении посетит Турцию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы