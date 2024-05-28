Анталью и юг России свяжет новый прямой рейс

В июне прямые авиарейсы будут запущены между Элистой и Антальей. Аэропорт Элисты - первый из открывшихся на юге России после введения ограничений весной 2022 года.

Летом 2025 года в Анталью российские туристы впервые смогут летать из Элисты.

"Авиакомпания Red Wings будет выполнять еженедельные рейсы по средам с 4 июня по 29 октября 2025 года из аэропорта Элисты. Туроператором, реализующим перелеты, выступит IZI Tour"

– правительство Калмыкии

Прямые международные авиарейсы регион запускает по программе субсидирования региональных перевозок.

Напомним, аэропорт Элисты - первый из аэропортов юга России, который возобновил работу после введения ограничений весной 2022 года.