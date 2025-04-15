Вестник Кавказа

Азербайджан гордится своим вкладом в Победу над фашизмом – зампред Милли Меджлиса

Азербайджан гордится своим вкладом в Победу над фашизмом – зампред Милли Меджлиса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Волгограде прошло заседание форума "Великое наследие – общее будущее". Зампред Милли Меджлиса отметил, что каждая из республик внесла свой вклад в Победу.

Международный форум "Великое наследие – общее будущее", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит сегодня в Волгограде.

В рамках форума уже состоялось пленарное заседание, в котором участвовали парламентарии стран СНГ, Латинской Америки, Азии и Европы, а также общественные деятели.

Азербайджан на мероприятии в Волгограде представил заместитель председателя республиканского парламента (Милли Меджлиса) Зияфет Аскеров. Депутат выступил на форуме с речью.

Политик отметил, что каждая из республик внесла свой вклад в дело достижения Победы. Аскеров подчеркнул, что Азербайджан по праву гордится своим вкладом в разгром фашизма.

Азербайджанский депутат также добавил, что народы, разгромившие фашизм, отстояли не только свободу и независимость, но и совершили освободительную миссию.

Парламентарий заявил, что это время было самым героическим для народов России и Азербайджана. Кроме того, он сказал, что День Победы – важный праздник для всех народов бывшего СССР.

Аскеров выразил благодарность за приглашение принять участие в форуме. Зампред заключил, что чтить память ветеранов и всех, кто прошел Великую Отечественную войну, является долгом.

"Это наша общая Победа, общее достояние, свидетельство героизма, проявленного нашими отцами и дедами во имя свободы, независимости и светлого будущего"

- Зияфет Аскеров

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