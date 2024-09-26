Первый офис банка "Ак Барс" с исламским финансированием открылся в Дагестане

В Дагестане впервые появился офис банка "Ак Барс", предоставляющий услуги исламского банкинга. В их число входят исламские ипотека, дебетовая и корпоративная карты.

Воспользоваться услугами исламского банкинга теперь могут жители Дагестана, а в частности Каспийска, в офисе банка "Ак Барс", который заработал в этом городе, рассказал руководитель республиканского агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджимурад Исрапилов.

По его словам, отделение банка было торжественно открыто сегодня.

"Новый офис предоставит жителям и бизнесу Дагестана широкий спектр банковских услуг, соответствующих как требованиям законодательства РФ, так и нормам шариата"

– Исрапилов

Он перечислил банковские продукты, которые будут доступны в открывшемся отделении. Это исламские ипотека, дебетовая карта, расчетный счет и корпоративная карта. Кроме того, будет действовать открытый паевой инвестфонд "Лалэ – исламские инвестиции", пишет ТАСС.

Глава Дагепредпринимательства напомнил, что регион участвует в эксперименте по исламскому (партнерскому) финансированию с 2023 года. По его словам, запуск нового офиса станет значимым шагом для развития финансовой инфраструктуры, поможет открыть новые возможности для предпринимателей, ведущих бизнес по принципам ислама.

"Дагпредпринимательство будет активно поддерживать подобные инициативы"

– Исрапилов