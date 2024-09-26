Вестник Кавказа

Первый офис банка "Ак Барс" с исламским финансированием открылся в Дагестане

Продажа мусульманской одежды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане впервые появился офис банка "Ак Барс", предоставляющий услуги исламского банкинга. В их число входят исламские ипотека, дебетовая и корпоративная карты.

Воспользоваться услугами исламского банкинга теперь могут жители Дагестана, а в частности Каспийска, в офисе банка "Ак Барс", который заработал в этом городе, рассказал руководитель республиканского агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджимурад Исрапилов.

По его словам, отделение банка было торжественно открыто сегодня.

"Новый офис предоставит жителям и бизнесу Дагестана широкий спектр банковских услуг, соответствующих как требованиям законодательства РФ, так и нормам шариата"

– Исрапилов

Он перечислил банковские продукты, которые будут доступны в открывшемся отделении. Это исламские ипотека, дебетовая карта, расчетный счет и корпоративная карта. Кроме того, будет действовать открытый паевой инвестфонд "Лалэ – исламские инвестиции", пишет ТАСС.

Глава Дагепредпринимательства напомнил, что регион участвует в эксперименте по исламскому (партнерскому) финансированию с 2023 года. По его словам, запуск нового офиса станет значимым шагом для развития финансовой инфраструктуры, поможет открыть новые возможности для предпринимателей, ведущих бизнес по принципам ислама.

"Дагпредпринимательство будет активно поддерживать подобные инициативы"

– Исрапилов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отправили в тюрьму

Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отправили в тюрьму

Маленький дагестанец спас ребенка в Подмосковье

Маленький дагестанец спас ребенка в Подмосковье

Дагестан вошел в число лидеров по приросту бронирований на лето

Дагестан вошел в число лидеров по приросту бронирований на лето

Инвестиции в Каспийский туркластер оценили в 18 млрд рублей

Инвестиции в Каспийский туркластер оценили в 18 млрд рублей

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; проиграло дома &quot;Краснодару&quot;

Махачкалинское "Динамо" проиграло дома "Краснодару"

Махачкалу и Новосибирск свяжут прямыми авиарейсами

Махачкалу и Новосибирск свяжут прямыми авиарейсами

Господдержка бизнеса в Дагестане выросла на 20%

Господдержка бизнеса в Дагестане выросла на 20%

Жители и гости Москвы отправятся в &quot;Путешествие по Дагестану&quot;

Жители и гости Москвы отправятся в "Путешествие по Дагестану"

Дагестан и Иран нацелились на укрепление сотрудничества в туризме

Дагестан и Иран нацелились на укрепление сотрудничества в туризме

Представители Ирана прибыли с визитом в Дагестан

Представители Ирана прибыли с визитом в Дагестан

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы