Министр дорог Ирана может потерять пост из-за взрыва в порту

Глава Миндорог Ирана Фарзане Садег может лишиться должно из-за взрыва в порту в Бендер-Аббасе – предварительно он произошел из-за халатности.

Иранский парламент (Меджлис) запустил процедуру импичмента министра дорог Исламской Республики Фарзане Садег, рассказал член комитета по благоустройству Мохаммад Манан Раиси.

По его словам, причина импичмента – страшный взрыв в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. По предварительным данным МВД ИРИ, ЧП случилось из-за халатности.

Раиси рассказал, что Садег предъявляются следующие претензии:

недостатки в работе Организации по управлению портами;

прекращение программы регистрации жилья;

недостаточное регулирование рынка недвижимости;

нарушения закона, совершаемые неоднократно;

отсутствие знаний о технических аспектах работы.

Парламентарий добавил, что сейчас за импичмент высказались 40 депутатов. Однако он уверен, что их будет больше. Парламент ИРИ состоит из 290 депутатов.

Напомним, что при взрыве и последовавшем за ним пожаре в порту Шахид-Раджаи погибли 70 человек. Число пострадавших достигло 1139.