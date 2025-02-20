Вестник Кавказа

Министр дорог Ирана может потерять пост из-за взрыва в порту

Министр дорог Ирана может потерять пост из-за взрыва в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Миндорог Ирана Фарзане Садег может лишиться должно из-за взрыва в порту в Бендер-Аббасе – предварительно он произошел из-за халатности.

Иранский парламент (Меджлис) запустил процедуру импичмента министра дорог Исламской Республики Фарзане Садег, рассказал член комитета по благоустройству Мохаммад Манан Раиси.

По его словам, причина импичмента – страшный взрыв в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. По предварительным данным МВД ИРИ, ЧП случилось из-за халатности.

Раиси рассказал, что Садег предъявляются следующие претензии:

  • недостатки в работе Организации по управлению портами;
  • прекращение программы регистрации жилья;
  • недостаточное регулирование рынка недвижимости;
  • нарушения закона, совершаемые неоднократно;
  • отсутствие знаний о технических аспектах работы.

Парламентарий добавил, что сейчас за импичмент высказались 40 депутатов. Однако он уверен, что их будет больше. Парламент ИРИ состоит из 290 депутатов. 

Напомним, что при взрыве и последовавшем за ним пожаре в порту Шахид-Раджаи погибли 70 человек. Число пострадавших достигло 1139.

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