Министр дорог Ирана может потерять пост из-за взрыва в порту

Глава Миндорог Ирана Фарзане Садег может лишиться должно из-за взрыва в порту в Бендер-Аббасе – предварительно он произошел из-за халатности.
Иранский парламент (Меджлис) запустил процедуру импичмента министра дорог Исламской Республики Фарзане Садег, рассказал член комитета по благоустройству Мохаммад Манан Раиси.
По его словам, причина импичмента – страшный взрыв в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. По предварительным данным МВД ИРИ, ЧП случилось из-за халатности.
Раиси рассказал, что Садег предъявляются следующие претензии:
- недостатки в работе Организации по управлению портами;
- прекращение программы регистрации жилья;
- недостаточное регулирование рынка недвижимости;
- нарушения закона, совершаемые неоднократно;
- отсутствие знаний о технических аспектах работы.
Парламентарий добавил, что сейчас за импичмент высказались 40 депутатов. Однако он уверен, что их будет больше. Парламент ИРИ состоит из 290 депутатов.
Напомним, что при взрыве и последовавшем за ним пожаре в порту Шахид-Раджаи погибли 70 человек. Число пострадавших достигло 1139.