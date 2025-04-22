Вестник Кавказа

МВД Ирана: Причина взрыва в Бендер-Аббасе – халатность

МВД Ирана: Причина взрыва в Бендер-Аббасе – халатность
© Фото: IRNA
Правоохранительное ведомство Ирана назвало причину мощного взрыва в порту Бендер-Аббаса, который произошел в субботу.

В МВД Ирана назвали причину взрыва в портовом городе  Бендер-Аббас. Согласно позиции ведомства, причиной чрезвычайной ситуации стала халатность.  

"Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность"

– глава МВД Ирана Искандер Момени 

Напомним, что взрыв в Бендер-Аббасе произошел в субботу. Согласно позиции властей, взрыв произошел на складе с химикатами. По некоторым сообщениям СМИ, причиной инцидента стало воспламенение цистерны с топливом. 

Взрыв был такой силы, что ударная волна распространилась на несколько километров вокруг. Согласно последним данным, погибло 46 человек, более 1 тыс пострадали.

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