МВД Ирана: Причина взрыва в Бендер-Аббасе – халатность

Правоохранительное ведомство Ирана назвало причину мощного взрыва в порту Бендер-Аббаса, который произошел в субботу.

В МВД Ирана назвали причину взрыва в портовом городе Бендер-Аббас. Согласно позиции ведомства, причиной чрезвычайной ситуации стала халатность.

"Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность"

– глава МВД Ирана Искандер Момени

Напомним, что взрыв в Бендер-Аббасе произошел в субботу. Согласно позиции властей, взрыв произошел на складе с химикатами. По некоторым сообщениям СМИ, причиной инцидента стало воспламенение цистерны с топливом.

Взрыв был такой силы, что ударная волна распространилась на несколько километров вокруг. Согласно последним данным, погибло 46 человек, более 1 тыс пострадали.