Вестник Кавказа

Иран выразил благодарность РФ за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе

Иран выразил благодарность РФ за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе
© Фото: МИД Ирана
МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе, который был спровоцирован взрывом цистерны.

Иранский МИД в лице своего официального представителя Исмаила Багаи поблагодарил Россию за помощь в ликвидации пожара в Бендер-Аббасе. 

"Мы благодарны всем странам, в том числе и России, за оказанную помощь в тушении пожара в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе"

– Исмаил Багаи 

Отметим, что Россия отправила в Иран два самолета МЧС – Бе-200ЧС и Ил-76. Российские спасатели после переговоров с иранскими пожарными приступили к работе по ликвидации огня. 

Напомним, 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас раздался мощный взрыв. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 40 человек, более 1,2 тыс человек получили различные травмы.

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