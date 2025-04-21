Иран выразил благодарность РФ за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе

МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в тушении пожара в Бендер-Аббасе, который был спровоцирован взрывом цистерны.

Иранский МИД в лице своего официального представителя Исмаила Багаи поблагодарил Россию за помощь в ликвидации пожара в Бендер-Аббасе.

"Мы благодарны всем странам, в том числе и России, за оказанную помощь в тушении пожара в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе"

– Исмаил Багаи

Отметим, что Россия отправила в Иран два самолета МЧС – Бе-200ЧС и Ил-76. Российские спасатели после переговоров с иранскими пожарными приступили к работе по ликвидации огня.

Напомним, 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас раздался мощный взрыв. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 40 человек, более 1,2 тыс человек получили различные травмы.