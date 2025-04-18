Российские спасатели заняты на месте пожара в порту Ирана

На юг Ирана прибыли российские спасатели. Сотрудники МЧС участвуют в тушении пожара, начавшегося в порту после взрыва.

Специалисты МЧС РФ оперативно включились в работу по борьбе с пожаром в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе на юге Ирана, об этом сообщили в российском посольстве в Тегеране.

"Сразу по прилете на место катастрофы специалисты МЧС России "с колес" провели координационные совещания с иранскими коллегами. Быстро вникли в оперативную обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе"

– посольство РФ в ИРИ

В диппредставительстве пожелали успехов всем, кто занят на месте возгорания в порту Шахид-Раджаи.

Напомним, сегодня в Иране траур в связи с ЧП в порту, в результате которого, по последним данным, погибли 40 человек, пострадали 1242.