Вестник Кавказа

Российские спасатели заняты на месте пожара в порту Ирана

Российские спасатели заняты на месте пожара в порту Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На юг Ирана прибыли российские спасатели. Сотрудники МЧС участвуют в тушении пожара, начавшегося в порту после взрыва.

Специалисты МЧС РФ оперативно включились в работу по борьбе с пожаром в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе на юге Ирана, об этом сообщили в российском посольстве в Тегеране.

"Сразу по прилете на место катастрофы специалисты МЧС России "с колес" провели координационные совещания с иранскими коллегами. Быстро вникли в оперативную обстановку, наметили план действий, разбились на группы и приступили к работе"

– посольство РФ в ИРИ

В диппредставительстве пожелали успехов всем, кто занят на месте возгорания в порту Шахид-Раджаи.

Напомним, сегодня в Иране траур в связи с ЧП в порту, в результате которого, по последним данным, погибли 40 человек, пострадали 1242.

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