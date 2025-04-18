Порт Бендер-Аббас: где находится, чем важен и что там произошло?

Сегодня в иранском порту Бендер-Аббас произошел взрыв: 28 человек погибли, более 1100 были ранены. Власти страны объявили трехдневный траур, а спасатели продолжают искать пострадавших, которые могли остаться под образовавшимися в результате взрыва завалами. Расскажем, что за порт Бендер-Аббас, насколько он важен для Ирана и почему там произошел взрыв

© Фото: Mostafameraji/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Бендер-Аббас - это город или порт?

Бендер-Аббас - это портовый город, который находится в южной провинции Ирана Хормозган. Бендер-Аббас - крупнейший город и административный центр провинции с населением в 450 тысяч человек. В Бендер-Аббасе находится военно-морская гавань, и несколько торговых портов, в том числе Шахид-Раджаи - самый большой в Иране. Шахид-Раджаи, находящийся в 15 километрах от города, часто называют портом Бендер-Аббас. Именно в нём 26 апреля прогремел взрыв.

© Фото: Hasanbardal/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Бендер-Аббас на карте

Город Бендер-Аббас имеет важнейшее торговое и стратегическое значение для Ирана с древних времен. Расположен Бендер-Аббас вдоль Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и обеспечивает выход в Индийский океан.

Как устроен порт Бендер-Аббас?

Порт Шахид-Раджаи, названный в честь убитого второго президента ИРИ, Мохаммада Али Раджаи, занимает площадь в 2400 гектаров. Ежегодная пропускная способность порта - 100 млн тонн грузов, в том числе и контейнерных. В порту 40 причалов, 10 из них глубиной от 13 до 17 метров. Общая площадь крытых складов составляет более 19 гектаров, открытых площадок - более 65 гектаров. В порту также проложены железнодорожные пути для внутреннего пользования. Недалеко от порта расположен нефтеперерабатывающий завод.

В настоящее время в порту продолжается третья фаза расширения, включающая в себя увеличение операционной площади до 4800 гектаров.

© Фото: Abed/GNU Free Documentation License

В чем важность порта в Бендер-Аббасе?

Порт Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе - крупнейший в Иране международный морской порт, а также свободная экономическая зона. На порт Шахид-Раджаи приходится 85-90% контейнерного грузооборота в Иране, и 70% морского транзита. Ежегодно через порт проходит 49 миллионов тонн ненефтяной продукции, в том числе металлов, минералов и химикатов. 26 млн грузов, с которыми работает порт, это нефть и нефтепродукты. 21 судоходная линия соединяет порт Шахид-Раджаи с 80 крупнейшими международными портами, в том числе в России, Китае, Омане, Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ.

Что взорвалось в Иране?

26 апреля в Шахид-Раджаи прогремел взрыв, в результате которого по имеющейся на данный момент информации, погибли 28 человек, более 1100 были ранены. По сообщениям властей, взрыв произошел на территории, где хранятся опасные химические вещества: несколько контейнеров загорелись, после чего произошел взрыв. Взрывная волна из порта распространилась на 50 километров.

© Фото: Fahambnd/Creative Commons Attribution 4.0

Причина взрыва в иранском порту

The New York Times, ссылаясь на источник, связанный с КСИР (Корпус Стражей Исламской революции) сообщает, что причина взрыва - перхлорат натрия, главный компонент твёрдого топлива для ракет среднего и малого радиуса действия. Химикат, предположительно, был доставлен в порт в конце марта из Китая. В настоящий момент иранские власти не уточняют, что стало причиной детонации: саботаж, атака или халатность и неаккуратное обращение с опасными веществами.

© Фото: Alireza Bahari/Creative Commons Attribution 4.0

Что сейчас происходит в Бендер-Аббасе?

В настоящее время большинство операций в порту Шахид-Раджаи приостановлено. Помимо гибели большого количества людей, взрыв привел к значительному разрушению портовой инфраструктуры, административных зданий и складских помещений. Основной пожар был потушен, продолжается ликвидация небольших очагов возгорания.

В самом городе Бендер-Аббас в связи с трагедией были закрыты школы и государственные учреждения до понедельника из-за смога и загрязнения воздуха. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация: жителям рекомендуют не выходить на улицу и не открывать окна. Президент Ирана, Масуд Пезешкиан объявил в стране трехдневный траур и пообещал провести тщательное расследование инцидента.

Чем чреват взрыв в Бендер-Аббасе?

Поскольку порт крайне важен с точки зрения международной торговли Ирана, чем дольше он не работает, тем сильнее удар по экономике страны. В 2020 году порт в Бендер-Аббасе подвергся масштабной кибер-атаке, которая на несколько дней приостановила работу порта, заблокировав его транспортную систему. Тогда в атаке на порт Иран обвинил Израиль.