Сотрудничать в обеспечении продовольственной безопасности будут Баку и Эр-Рияд

Представители Азербайджана и Саудовской Аравии провели очередную встречу Совместной комиссии по взаимодействию в ряде сфер. На ней был подписан документ, предполагающий сотрудничество в сфере защиты и карантина растений.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана и министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии оформили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере защиты и карантина растений.

Документ был подписан на 8-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами двух стран, прошедшем в Эр-Рияде.

Меморандум предполагает развитие торговых связей и реализацию торговых соглашений, предотвращение проникновения и распространения карантинных вредных организмов на территории сторон, обеспечение продовольственной безопасности, проведение совместных мероприятий в сфере защиты и карантина растений.

Напомним, весной 2000 года Баку и Эр-Рияд создали совместную межправкомиссию по взаимодействию области экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, молодёжи и спорта.