Вестник Кавказа

В США заявили о скорой торговой сделке с Индией, Японией и Южной Кореей

В США заявили о скорой торговой сделке с Индией, Японией и Южной Кореей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон близок к соглашению по торговым пошлинам с тремя крупными экономиками Азии.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что что в ближайшее время Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Также ведутся продуктивные переговоры с Японией и Южной Кореей. 

"Я могу предположить, что мы сможем объявить о некоторых результатах в отношении Индии. Я также вижу очертания будущей сделки с Южной Кореей. Также у нас были субстантивные переговоры с Японией"

– Скотт Бессент

Глава ведомства подчеркнул, что азиатские страны проявили наибольшую заинтересованность в договоренностях по торговым тарифам с Вашингтоном. 

Напомним, в апреле США ввели "взаимные" пошлин на поставки продукции из 185 стран. Пошлина для китайских товаров была определена на уровне 125%. Такой же пошлиной будут облагаться и американские товары в Китае.

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