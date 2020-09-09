Аддис Гаджиев: Сюжет «Тартюфа» очень актуален в наше время

На сцене Тульского академического театра драмы прошла премьера спектакля «Тартюф» по пьесе Мольера, сценическое оформление которого было выполнено художником-постановщиком Аддисом Гаджиевым. С художником кино и театра, живописцем и графиком «Вестник Кавказа» поговорил о том, как создавался спектакль.

© Фото: Тульский академический театр драмы

- Пьеса Мольера, написанная в 1660-х годах, ставилась в СССР и в России десятки раз. Почему было решено работать именно с этим материалом?

- Ровно год назад ко мне и моему другу Андрею Соколову, народному артисту России, обратился генеральный директор Тульского академического театра драмы Олег Михайлов. Он приехал в Москву и говорит: «Друзья, вот такая задача. Хотим предложить вам поставить «Тартюф». Как вы это видите?» Мы переглянулись и решили, что хотим сделать классический спектакль, типичный для Комеди Франсез.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Я переспал с этой идеей ночь и предложил очень простое решение — сделать спектакль в виде французской гравюры. Время написания пьесы как раз совпадает с периодом расцвета французской гравюры. Слава богу, сцена театра позволяет - она огромная. Я обратился к экспертам французской гравюры, и понял, что костюмы, образы будут яркими. Все черно-белое, а персонажи - вычурно яркие.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Каждый цвет характеризует одного из героев. Состоятельный Оргон, главный герой - золотой. Влюбленная Марианна - лиловая. Наглый Тартюф - коричневый, как кусок дерьма.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Слава богу мое предложение нашло отклик генерального директора. Он сразу сказал: «Я все понял, хотя это дорогая история». Мне очень важно было получить такой комментарий.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Я за свою жизнь очень много сделал проектов и за рубежом, и в стране. Всегда у проекта бывает лимит затрат. Всегда определяется, сколько готовы потратить. А тут был дан такой ответ, что мы готовы потратить столько, сколько нужно.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Художественная группа была очень большая. Я как главный художник возглавлял эту группу. Но там были потрясающий художник по костюмам, потрясающий художник по свету, лауреат премии «Золотая маска», потрясающий художник по реквизиту, живописцы, декораторы, конструкторы. Я придумал сложную конструкцию в несколько этажей, с огромным количеством дверей - 12 работающих дверей.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Неделю назад мы благополучно дошли до премьеры. Зал был полон - 760 мест - яблоку негде упасть. Билетов не было на все три дня спектакля. Мои друзья, знакомые просили билетик, а я не мог, потому что билетов не было.

© Фото: Тульский академический театр драмы

- Как приняли "Тартюф" тульские зрители?

- Бесподобно, волшебно. Это объяснимо. Тула — не Москва. В Москве зритель избалован. Я предыдущий спектакль ставил на сцене «Ленкома» - красивый, сложный, недешевый тоже, с проекциями. Но люди в Москве привыкли к таким вещам. В Туле всегда и бюджет поменьше, и такого размаха в этом театре не видели никогда.

© Фото: Тульский академический театр драмы

В Туле два театра больших — ТЮЗ и этот театр академический театр драмы.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Мы применяли там всевозможные технологии и проекции на экране. Зрители постоянно удивлялись чему-то. То что-то поднимается, опускается, то что-то загорается, то дым пошел, то зеркала появились, то проекция. Все три дня премьеры люди были в восхищении. Я тоже выходил на поклоны, так принято в театре на премьере, и нас не отпускали со сцены.

© Фото: Тульский академический театр драмы

- Какие смыслы для современного зрителя, на ваш взгляд, выражает "Тартюф"?

- Эта пьеса вообще невероятно актуальна. Я за то, чтобы любой проект был актуален на сегодняшний день. И если на секундочку абстрагироваться, мы обнаружим в «Тартюфе» мошенников, которые дурят людей и отписывают них имущество, когда людям запудривают мозги, они отчуждают свое имущество. Пьеса как никогда актуальна.

© Фото: Тульский академический театр драмы

- Каковы ваши планы по спектаклю?

- Надеюсь, что спектакль увидит азербайджанский зритель. Театр ездит на гастроли, и я был бы счастлив, если бы наш спектакль оказался в Баку, и мой родной зритель это увидел.

© Фото: Тульский академический театр драмы

Я очень хочу поставить какой-нибудь спектакль в Азербайджанском государственном русском драматическом театре. Я люблю и русскую классику, и азербайджанскую классику. Хотел бы поставить что-нибудь из Джалила Мамедкулизаде.

В России у нас в планах еще один спектакль, большой, масштабный, актуальный. И кино тоже. Хотя я бесконечно преподающий и еще массой других вещей занимающийся человек, я еще и пишу, и сам режиссирую, мне всегда интересно реализовываться. Я ни минуты покоя не люблю. Поэтому у меня есть проекты и в кино, есть проекты в театре. Пока не буду раскрывать, какие. Пусть это будет интригой.