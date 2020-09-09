Аддис Гаджиев: Баку, Москва и Стамбул – три моих родных города

Дарья Мелехова

Сегодня в Москве прошла презентация книги режиссера, художника кино и театра, живописца и графика Аддиса Гаджиева "…особенности жизни больших городов". О книге и о больших городах Гаджиев рассказал "Вестнику Кавказа".

- "Особенности жизни больших городов" - название и картины, и рассказа. Кто вы все-таки – художник или писатель?

- Книга вышла, с одной стороны, неожиданно, а с другой стороны, ожидаемо. Я уже больше 15 лет пишу картины, являюсь кинематографистом, режиссером. А книги - хобби, которое со временем стало замечательным пристрастием. Книга появилась как продолжение живописи. Картина послужила обложкой для книги и дала книге название. Я сам всю жизнь живу в большом городе, знаю все его плюсы и минусы. И мне кажется, это может быть интересно читателю.

- О каких городах идет речь в книге?

- В книге я касаюсь тех городов, в которых сам живу или жил. В первую очередь речь идет о Москве, в которой я живу, кажется, вечность, с 1983 года. Также я пишу о Баку, где родился, вырос и где я до сих пор часто работаю. Я поставил много фильмов, снял много рекламы в Баку, прошлом году я туда приезжал с мастер-классами. У нас множество проектов в Баку, ведь это мой родной город. Кроме того, в книге речь идет о Стамбуле. Это тоже мой родной город, где я живу больше десяти лет, преподаю, снимаю и прочее, и прочее…

- Можете сравнить Москву, Стамбул и Баку? Что у них общего?

- Это все мои родные города, все они у меня есть в zip-коде. Это их объединяет. Но в целом это совершенно разные города. Баку – это потрясающий, южный, размеренный менталитет. Стамбул – что-то непонятное, среднее между Западом и Востоком. Москва – некий безумный конгломерат, в котором живет огромное количество людей, которые вечно куда-то спешат.

- Каковы плюсы и минусы жизни в больших городах?

- Начну с минусов. Здесь бесконечно куда-то спешишь, многое не успеваешь, многим приходится жертвовать. Это описано в одном из моих рассказов. Из плюсов - огромное количество связей, знакомств, интересных людей, безумный темп жизни, который мне очень близок. И это меня очень бодрит. Я стараюсь уменьшить количество минусов и получить большое количество плюсов. Пока это у меня получается. Видите, я стою, снимаю кино, пишу книги, живописью занимаюсь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

- А почему на картине и на обложке книги "…особенности жизни больших городов" рыбки изображены?

- Как сказал, увидев эту картину, замечательный, ныне покойный художник, мой папа Алтай Гаджиев: "Это же селедки в бочке!" Аналогия верная. Представьте, что это метро в час пик. Это суета, но я ее люблю. Я без этого скучаю. 15 лет назад я приехал отдыхать в турецкий Бодрум, отдыхал три дня, на четвертый понял, что больше не могу. Мне нужно стал снимать проекты, преподавать, участвовать в фестивалях. Не могу отдыхать. Не люблю отдыхать.

- И тишину не любите?

- У меня есть рассказ "Шумы тишины". Если доберетесь до книги, прочитаете, вы поймете, что шумы тишины – самое дорогое, что я люблю. Я ценю эти моменты, когда они возникают.