Вестник Кавказа

Казахстан значительно нарастил турпоток из арабских стран

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© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов из арабских стран в Казахстан значительно вырос. Страна активно расширяет свое присутствие на ближневосточном туристском рынке.

Путешественники из арабских стран стали чаще совершать визиты в Казахстан, турпоток в республику значительно увеличился, пишет пресс-служба Минтуризма и спорта РК.

В ведомстве заявили, что по данным Погранслужбы КНБ Казахстана, туристический поток из арабских государств вырос на 62%. Лидером по числу путешественников стал Оман.

Отмечается, что в прошлом году из этой страны прибыло 15 тыс человек, что на 80% больше показателей 2023 года. Далее идет ОАЭ, откуда приехало 14,7 тыс туристов (+40%).

В 2024 году Казахстан посетили свыше 9 тыс туристов из Саудовской Аравии (рост на 47%). Катар нарастил количество визитеров в Казахстан в 1,5 раза, а Бахрейн – почти в 4 раза.

В министерстве также добавили, что в текущем году Казахстан стал одним из главных направлений для путешественников из арабских государств во время мусульманского праздника Ураза-байрам.

Там подчеркнули, что сегодня Казахстан активно расширяет свое присутствие на ближневосточном туристическом рынке. Страна участвует в проходящей в Дубае выставке Arabian Travel Market.

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