Вестник Кавказа

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат "3+3"

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат "3+3"
© Фото: официальный сайт президента Азербайджана
В ходе встречи в узком составе главы Азербайджана и Ирана обсудили энергетическое сотрудничество и решение региональных проблем силами стран региона, в частности, в формате "3+3".

Сегодня на встрече в узком составе в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, находящимся в стране с официальным визитом, вопросы сотрудничества в энергетике и регионального взаимодействия в рамках формата "3+3".

Лидеры двух стран обсудили деятельность межправительственной комиссии и текущие вопросы сотрудничества в области электроэнергетики, в частности особое внимание они уделили строительству гидроэлектростанций на реке Араз и завершению проекта автомобильного моста Агбенд-Калала, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций, и пришли к единому мнению о том, что все имеющиеся региональные проблемы можно решить силами самих стран региона, и для этого очень важна полноценная работа формата "3+3".

Помимо этого, президенты Азербайджана и Ирана обсудили взаимодействие в сфере туризма и культуры.

Напомним, идея создания платформы "3+3" с участием России, Турции, Ирана и трех южнокавказских республик - Азербайджана, Армении и Грузии - была озвучена в 2020 году, после окончания Карабахской войны. Инициативу выдвинули президенты Турции и Азербайджана, а первая встреча официальных представителей в таком составе (за исключением Грузии) прошла еще в декабре 2021 года в Москве.

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