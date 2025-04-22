Вестник Кавказа

Масуд Пезешкиан посетил Аллею шехидов

Масуд Пезешкиан посетил Аллею шехидов
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который находится сегодня с визитом в Азербайджане, посетил Аллею шехидов. Ранее сегодня состоялись его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также подписание документов, после чего главы государств выступили для прессы.

Иранский президент Масуд Пезешкиан сегодня в ходе официального визита в Азербайджане посетил Аллею шехидов.

Президент Пезешкиан с глубоким уважением почтил память героических сынов и дочерей Родины, которые отдали свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Кроме того, он возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

После этого Масуд Пезешкиан смог полюбоваться панорамой столицы Баку, которая открывается с самой высокой точки города. Затем ему предоставили детальную информацию об истории Аллеи шехидов. Кроме того, президенту рассказали о ведущихся в городе работах по строительству и благоустройству.

Напомним, Масуд Пезешкиан прибыл в Баку сегодня. Его официальный визит должен был продлиться несколько дней, но из-за мощного взрыва и пожара в порту Бендар-Аббас президент вернется в Иран сегодня. Тем не менее, Пезешкиан заверил, что прилетит в Баку еще раз в ближайшее время.

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Масуд Пезешкиан посетил Аллею шехидов
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Масуд Пезешкиан посетил Аллею шехидов
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Масуд Пезешкиан посетил Аллею шехидов
© Фото: АЗЕРТАДЖ
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