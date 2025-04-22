Баку и Тегеран могут еще больше развивать коридор "Север-Юг" – Пезешкиан

Развитие транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" может стать еще одним направлением азербайджано-иранского сотрудничества, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"В рамках коридоров мы можем соединить наши коммуникационные пути, внести определенные изменения в финансовые отношения и торговлю"
– Масуд Пезешкиан
Иранский президент подчеркнул, что эти шаги помогут еще больше укрепить связи между странами.
Он также отметил, что производители Азербайджана и Ирана могут сотрудничать и в области производства продукции.
"Наряду с совместным производством, предприниматели могут также осуществлять совместные инвестиции и действовать сообща"
– Пезешкиан
Говоря о других возможных сферах сотрудничества, президент назвал науку, культуру и политику.
В будущем, добавил он, Баку и Тегеран разработают стратегическую программу – такое решение было принято сегодня, поручения по ее созданию уже получили профильные министры, с работой они должны будут справиться в определенные сроки.
"Постараемся наладить сотрудничество во всех сферах, включая промышленность, науку, культуру, экономику, торговлю и безопасность"
– Пезешкиан