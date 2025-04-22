Баку и Тегеран могут еще больше развивать коридор "Север-Юг" – Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находясь в Баку, рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана и Исламской Республики. По его словам, стороны могут в том числе работать над развитием международного транспортного коридора Север-Юг.

Развитие транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" может стать еще одним направлением азербайджано-иранского сотрудничества, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В рамках коридоров мы можем соединить наши коммуникационные пути, внести определенные изменения в финансовые отношения и торговлю"

– Масуд Пезешкиан

Иранский президент подчеркнул, что эти шаги помогут еще больше укрепить связи между странами.

Он также отметил, что производители Азербайджана и Ирана могут сотрудничать и в области производства продукции.

"Наряду с совместным производством, предприниматели могут также осуществлять совместные инвестиции и действовать сообща"

– Пезешкиан

Говоря о других возможных сферах сотрудничества, президент назвал науку, культуру и политику.

В будущем, добавил он, Баку и Тегеран разработают стратегическую программу – такое решение было принято сегодня, поручения по ее созданию уже получили профильные министры, с работой они должны будут справиться в определенные сроки.

"Постараемся наладить сотрудничество во всех сферах, включая промышленность, науку, культуру, экономику, торговлю и безопасность"

– Пезешкиан